Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Berufsmessen werden abgesagt, Firmen bieten keine Praktika an – für viele Schüler ist die Suche nach dem geeigneten Beruf im Moment eine Herausforderung. Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens bietet deshalb in der „Woche der Ausbildung“ ab Montag einen direkten Draht zu den Berufsberatern. Eine von ihnen ist Claudia Laux. Sie ist normalerweise für die Berufsbildende Schule und die Realschule plus in Kusel zuständig.

Was sind die häufigsten Fragen, die Schüler Ihnen stellen?

Ganz vorne dabei ist die Ausbildungssuche. Da geht es darum: Wie bewerbe ich mich richtig? Wo