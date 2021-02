Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit zählte seit Oktober 1786 Bewerber. Das waren 316 (15 Prozent) weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit in Kaiserslautern, betont, dass Beratungen weiterhin stattfinden: „Diese Unterstützung ist gerade deshalb wichtig, weil viele Ausbildungsmessen im Herbst nicht stattfinden konnten und die Orientierung in der vielfältigen Berufswelt etwas fehlt. Da Schulen geschlossen sind, sind auch unsere Berater für die Jugendlichen nicht direkt ansprechbar. Sie unterstützen derzeit dennoch am Telefon, über Videoberatung und Online-Angebote.“

Es sei erfreulich, teilt Weißler mit, dass die Unternehmen der Region an ihrer Ausbildungsbereitschaft festhielten und trotz Corona der Agentur für Arbeit schon zahlreiche Ausbildungsstellen gemeldet hätten: Seit Oktober wurden insgesamt 1743 Ausbildungsplatzangebote gemeldet. Das sind 457 weniger als im Vergleichszeitraum vor zwölf Monaten. Er ruft die Unternehmen dazu auf, Stellen für das kommende Ausbildungsjahr bald zu melden, „auch wenn in den Unternehmen derzeit andere Themen eher im Vordergrund stehen“. Damit könne auch bei den Jugendlichen die Entscheidung frühzeitig reifen.

Info

Die kostenfreie Beratungsnummer lautet 0800 4555500. Informationen gibt es auch über das Online-Erkundungstool Check-U, auf arbeitsagentur.de sowie auf weiteren Informationsportalen wie planet-beruf.de, Berufe-net, Berufe-tv oder abi.de.