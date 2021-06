Der Landesfischereiverband Pfalz bietet zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung dank gelockerter Corona-Bestimmungen kurzfristig einen 35-stündigen Ausbildungslehrgang an. Los geht es am Montag, 5. Juli, 19 Uhr, im Vereinsheim des Sportfischervereins Mittleres Glantal in Altenglan. Das Mindestalter ist 13 Jahre. Um baldige Anmeldung wird gebeten unter 06385 5585 oder 0160 94833 bei Wolfgang Neumann. Der Vertreter des Landesfischereiverbandes ist auch per E-Mail zu erreichen unter wolfgang.neumann@lfv-pfalz.de