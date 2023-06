Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den Ausbau des Parkplatzes am Konker Friedhof gibt es nun Pläne. Ob das 70.000-Euro-Projekt allerdings so realisiert werden soll, darüber ist sich der Gemeinderat noch uneins, wie bei der Sitzung am Mittwoch herauskam. Das hatte sich bei früheren Zusammenkünften aber ganz anders angehört.

Der Parkplatz am Friedhof beschäftigt die Gemeinde schon einige Jahre und sorgt seither für Diskussionen. Nicht nur im Dorf, auch in den an der Konker Kita beteiligten Gemeinden