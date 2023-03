Die Winterpause ist vorbei, auf der Baustelle in Offenbach-Hundheim wird seit einigen Wochen wieder gearbeitet. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilte, werden am Freitag, 17. März, im Ortsteil Hundheim im Zufahrtsbereich der Landesstraße 372 zur Bundesstraße die sogenannten Strailplatten – dabei handelt es sich um die Verbindungselemente der Straßen am Bahnübergang – im Gleisbett der Draisine getauscht. Die Arbeiten werden dem LBM zufolge unter Vollsperrung durchgeführt. Folge: Das Abbiegen von der B420 in Richtung Hundheim ist nicht möglich. Zudem können Autofahrer, die aus Richtung Rothselberg kommen, ebenfalls nicht auf die Bundesstraße auffahren. Die (weiträumige) Umleitung ist ausgeschildert.

Sei Oktober wird die Ortsdurchfahrt Offenbach-Hundheim auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern saniert. Die Arbeiten sollen knapp zwei Jahre dauern und rund 5,5 Millionen Euro kosten.