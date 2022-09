Der Baustellen-Fahrplan steht: Die Arbeiten zum Ausbau der Bundesstraße in Offenbach-Hundheim starten am Montag, 10. Oktober. Das hat am Mittwoch der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mitgeteilt.

Im Zuge des 5,5 Millionen teuren Projekts wird die gesamte Ortsdurchfahrt in Offenbach-Hundheim erneuert. Laut LBM wird die B420 mit einem komplett neuen Oberbau versehen und auf eine Breite von sieben Metern verschmälert. Entlang der Fahrbahn Richtung Glanbrücken wird ein neuer Gehweg angelegt.

In sieben Bauabschnitte eingeteilt

Die Ausführung erfolgt laut LBM in sieben Bauabschnitten. Los geht es im Kreuzungsbereich am Bahnübergang Richtung Hundheim. Die L372 in Richtung Nerzweiler muss daher zumindest zeitweise voll gesperrt werden. Bei den folgenden Bauabschnitten sollen Vollsperrungen abseits der B420 vermieden werden, indem der innerörtliche Verkehr durch Gemeindestraßen geleitet und mit Ampeln gesteuert wird.

Die überörtliche Umleitung verläuft von Altenglan über Bosenbach, Jettenbach, Rothselberg zur B270. Über Wolfstein und Lauterecken können Verkehrsteilnehmer dann wieder auf die B420 gelangen.