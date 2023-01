Im sogenannten Straßenausbauprogramm des Landes Rheinland-Pfalz sind in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 780.000 Euro für den geplanten Ausbau der Homburger Straße in Konken (L350) vorgesehen. Dabei soll unter anderem die Verkehrslage am Ortseingang, von Herschweiler-Pettersheim kommend, entschärft werden. Zuletzt wurden dort gelbe Bodenbarrieren getestet, die allerdings als nicht sinnvolle Lösung wieder vom Tisch ist. Der für die Planung zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) verfolgt nun wieder die Ursprungsidee, dort einen Fahrbahnteielr zu installieren. „Da laufen noch recht umfangreiche Abstimmungsgespräche“, sagt der Kaiserslauterer Dienststellenleiter Richard Lutz. Mit einem Baubeginn sei in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.

Gleiches gilt für die Radwegeverbindung auf der anderen Seite der Gemeinde. Da dort auch das Gewerbegebiet Schellweiler angeschlossen werden soll, müsse unter anderem der Radweg planerisch verschoben werden, ergänzt Lutz.