Am Samstag, 14. Mai, schließt um 18 Uhr das Corona-Testzentrum im Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg seine Pforten. Und es wird danach fürs Erste nicht wieder öffnen. Wie Karl-Heinz Schoon, ehrenamtlich engagierter früherer Bürgermeister der Verbandsgemeinde mitteilt, ist die stark gesunkene Nachfrage der Grund für die Schließung.

Am Donnerstag seien gerade noch vier Personen zum kostenlosen Schnelltest gekommen, belegt Schoon seine Einschätzung. Schoon koordiniert vor Ort den VG-Bürgerbus, das Bürgerbus-Team hatte den Testzentrums-Betrieb an sieben Tagen in der Woche seit Dezember nebenher gestemmt.