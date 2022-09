Unsere Luftbild-Rätselreihe geht weiter: Wer erkennt, welche Gemeinde hier abgebildet ist? Immerhin gibt es 98 Orte im Landkreis Kusel – die aus der Vogelperspektive gar nicht so einfach zu erkennen sind. Wir freuen uns über E-Mails an redkus@rheinpfalz.de und verraten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch direkt, ob Sie richtig geraten haben. Viele haben den Ort erkannt, der am 26. August aus der Luft zu sehen war: Erdesbach.