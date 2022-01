Unsere Luftbilder-Rätselreihe geht weiter. Wer erkennt, welche Gemeinde hier abgebildet ist? Immerhin gibt es 98 im Landkreis Kusel. Und die Vogelperspektive macht das Wiedererkennen häufig gar nicht so einfach, weil die Orte so ganz anders aussehen. Viele Leser haben das Bild erkannt, das wir am 11. Januar Dezember abgedruckt haben: Es zeigte die Gemeinde Thallichtenberg. Wer mitraten will, welche Gemeinde aus dem Kreis hier zu sehen ist, kann eine E-Mail an die Redaktion in Kusel schicken: redkus@rheinpfalz.de.