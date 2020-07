Es kommt bestens an, unser kleines Rätselspiel. Sehen doch die Gemeinden im Landkreis, die unsere Fotografen abgelichtet haben, aus der Vogelperspektive ganz anders aus als gewohnt. Und so schwer ist es wohl auch nicht, haben doch auch bei der vergangenen Folge alle richtig geraten: St. Julian war es, das am 9. Juli zu sehen war. Wer diesmal erkennt, um welche Gemeinde es sich handelt, schicke uns bitte eine E-Mail an redkus@rheinpfalz.de. Viel Spaß beim Schauen und Raten! Die Auflösung gibt es in der nächsten Folge.