Das Logistikzentrum für den schwäbischen Maschinenbauer Stihl kommt nicht in das künftige Gewerbegebiet Schellweiler. Entsprechende RHEINPFALZ-Informationen hat Landrat Otto Rubly am Montagnachmittag bestätigt. Den Vorzug der Schwaben habe ein Projektentwickler erhalten, der entweder im saarländischen Völklingen oder im französischen Metz bauen werde. Die dortigen Gebiete seien in der Planung weiter und würden auch höher gefördert. Für das Logistikzentrum sollen etwa 65 Millionen Euro investiert werden. Es entstehen schätzungsweise 150 Arbeitsplätze.

