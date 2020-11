Da sitze ich also wieder: im Homeoffice. Der Ausblick ist nun anders als im März, April und Mai. Bunte Blätter wogen an den Bäumen und Sträuchern vorm Fenster. Doch so schön dieser Anblick auch ist, schon am ersten Tag vermisse ich den direkten Kontakt mit den Kollegen.

Die sitzen entweder auch im Homeoffice oder haben sich in den Redaktionsräumen in Kusel aufgeteilt: nur einer pro Zimmer – die immerhin alle in Rufweite sind.

Ich rede mit meinem Hund, wenn ich ein Gegenüber brauche, um Ideen auszuarbeiten. Und aus drei Monaten Homeoffice im Frühling und Frühsommer habe ich gelernt: Es tut auch gut und muss einfach mal sein, zum Hörer zu greifen und den Kollegen am anderen Ende zu fragen: „Wie geht es Dir? Wie geht es Deiner Familie?“ Und über all das zu reden, was man sonst im Flur oder in der Teeküche bespricht.

Erst als ich im Juni nach vielen Wochen daheim wieder in die Redaktion zum Arbeiten gegangen bin, habe ich gemerkt, wie sehr das alles gefehlt hatte. Dennoch ist es selbstverständlich, dass wir nun wie an so vielen anderen Arbeitsstellen wieder mehr auf Trennung achten – für unsere Gesundheit und auch dafür, dass wir weiter für Sie, liebe Leserinnen und Leser, diese Zeitung produzieren können.