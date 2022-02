Die protestantische Kirchengemeinde am Potzberg hat ihr Jugendheim in Neunkirchen verkauft. Käufer ist ein US-Amerikaner, der im Gebäude eine private Box-Schule unterhalten will.

Der Käufer betreibe bereits ein Box-Studio, berichtet Pfarrerin Janina Tamm auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Nun wolle er damit ins Jugendheim umziehen. Für die Gemeinde sei dies eine gute Lösung. Denn „sowohl der Boxring als auch die Trainingsgegenstände sind mobil und können jederzeit zur Seite geräumt werden“.

Gegen eine Miete würde der neue Eigentümer die Räume der Ortsgemeinschaft weiterhin zur Verfügung stellen, freut sie sich. Dies sei eine „perfekte Lösung“ des Finanzproblems der Kirchengemeinde. Ein Verkauf war laut Tamm unausweichlich. Denn das Jugendheim aus den frühen 1970er Jahren hätte sonst die Kirchengemeinde finanziell in den Ruin getrieben. Zahlreiche Reparaturen und Sanierungen seien notwendig, deren Kosten die die Pfarrerin auf rund 200.000 Euro kalkuliert. Der neue Eigentümer wolle das Dach sanieren, kündigte sie an. Der Kontakt zum Käufer sei über eine Maklerin im Ort hergestellt worden. Der Kaufvertrag sei bereits unterschrieben. Die offizielle Übergabe solle spätestens Anfang März erfolgen.