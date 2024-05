Um Spenden für das Team Plan B in Kusel zu sammeln, findet am Sonntag, 26. Mai, eine Auktion im Kuseler Mehrgenerationenhaus statt. Von 14 bis 15 Uhr sollen „nützliche, skurrile, schöne, selbstgemachte, lustige und besondere Dinge“ unter den Hammer kommen, wie Initiatorin Katja Daish mitteilt. Das Startgebot für jeden Artikel liegt bei einem Euro. Es werden noch Spenden für die Versteigerung benötigt: „Ich suche gebrauchte Gegenstände, die noch gut sind. Dabei geht es nicht um Masse, sondern eher um einzelne Sachen“, sagt Daish und ergänzt: „Es geht also um Second-Hand-Dinge und schöne Handarbeiten.“

Wer etwas spenden möchte, kann das an folgenden Terminen tun: am Samstag, 18. Mai, von 8 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Waldmohr sowie am Mittwoch, 22. Mai, von 17.30 bis 19 Uhr am Depot vom Team Plan B in Kusel. Der für Freitag, 17. Mai, geplante Abgabetermin am Edeka in Glan-Münchweiler musste aufgrund des Dauerregens abgesagt werden. Abseits davon können mit Katja Daish Termine vereinbart werden per E-Mail an katja.daish@gruene-kusel.de.