Der Kuselbach soll das Stadtbild stärker aufwerten. Dazu gehört auch, dass er für Fuß- und Spaziergänger zugänglicher gemacht wird.

Ein weiterer Abschnitt für den Fußweg entlang des Bachlaufs beschäftigte am Freitag abermals den Kuseler Stadtrat. Das Gremium befürwortete einstimmig eine abgeänderte Planung. Demnach soll eine für zwischen Rotenturmweg und Hofacker vorgesehene stufenförmige Sitzgelegenheit in Richtung Kreissparkasse verlegt werden. So werde mehr Abstand zum Ausfluss des Regenrückhaltebeckens unter dem Kreissparkassen-Parkplatz erreicht. Im Sommer sei ein „besonderes Odeur“ an dem Abfluss nicht zu vermeiden, begründete Stadtbürgermeister Jochen Hartloff (SPD) die Verlegung. Zugleich wies er darauf hin, dass die Sitzgelegenheiten am neu vorgesehenen Standort wegen der Häuser an der Ringstraße im Sommer zeitiger im Schatten lägen.

Die Kosten für den Abschnitt des Fußweges bis zum Kulturzentrum Kinett bezifferte Hartloff auf rund 300.000 Euro. Der Stadtrat befürwortete zudem den Vorschlag von Jochen Koch (CDU), die Fortführung der schon entlang des Kuselbachs bestehenden „Flaniermeile“ zwischen Trierer Straße und Rotenturmweg besonders kenntlich zu machen.

Einmütig sprach sich das Gremium dafür aus, den städtischen Carport in der Ringstraße zu sanieren. Notwendig seien dort die Entsorgung von Eternitplatten und eine Befestigung von Teilflächen, so Hartloff. Für diese Maßnahme werden die Baukosten auf 100.000 Euro geschätzt, für die es 90 Prozent Förderung gibt. Neben der Anbringung einer Wallbox für die vermieteten Stellplätze sei auch die Montage einer Solaranlage auf dem Carport denkbar, ergänzte er.