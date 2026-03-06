Günstiger als gedacht: Noch anstehende Sanierungsarbeiten am Gebäude der Kreisverwaltung kosten deutlich weniger als vorab kalkuliert.

Das Gebäude der Kreisverwaltung wird energetisch saniert und auf den aktuellen Stand in Sachen Brandschutz gebracht. Insgesamt fließen gut 3,5 Millionen Euro in das umfangreiche Projekt, das vor allem die Mitarbeiter der Verwaltung seit langem auf Trab hält. Der Kreisausschuss hat am Freitag mehrere Arbeiten vergeben. Die Erneuerung der Toiletten- und Sanitärräume im Dienstgebäude C werden gut 65.000 Euro kosten, veranschlagt waren 176.000 Euro. Der teilweise Rückbau des vorhandenen Aufzugschachts und eines Kamins sowie der Neubau eines Schachts für einen barrierefreien Aufzug wurden rund 64.000 Euro kosten, geschätzt waren 78.000 Euro. Ebenfalls günstiger als zunächst angenommen wird die Anschaffung und Montage einer Photovoltaik-Anlage samt Speicher: Etwa 150.000 Euro werden dafür investiert, die Kostenschätzung lag bei 271.000 Euro. Landrat Johannes Huber begründete die Differenz mit einer „damals anderen Marktlage“, als die Kosten überschlagen wurden. Der positiv überraschte Kreisausschuss stimmte allen Auftragsvergaben zu. Peter Jakob (FDP) sagte: „Erfreulich, dass mal etwas billiger wird.“