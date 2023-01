Kurz nach Jahresbeginn rauchen in den Schulen wieder die Köpfe. Für einige der 111 Abiturienten im Kreis haben die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen. Erstmals seit zwei Jahren gibt es keine großen Corona-Einschränkungen.

Bei vielen ist die Nervosität in den vergangenen Wochen sicherlich gestiegen. Nun steuern 111 Abiturienten im Kreis dem Ende ihrer Schulzeit entgegen – und ihrem Ziel, die Allgemeine Hochschulreife zu erreichen.

Am Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium nehmen 63 Schüler die schriftlichen Prüfungen in Angriff. Am Freitag, 6. Januar, wird im Fach Deutsch gestartet. Da die Prüfung zentrale Elemente beinhaltet, wird sie landesweit von allen Deutsch-Leistungskursen am gleichen Tag abgelegt. Zusätzlich ist am Freitag noch der Informatik-Leistungskurs an der Reihe. Weiter geht es am 11. Januar mit Englisch, am 13. Januar mit Mathematik, am 16. Januar mit den Fächern Erdkunde, Sozialkunde und Geschichte sowie am 20. Januar mit Biologie. Den Abschluss am Siebenpfeiffer-Gymnasium machen am 24. Januar die Leistungskurse Chemie und Physik. Zudem steht im Fach Sport der Theorieteil an – im September gab es bereits einen Praxis-Termin für Sportarten im Außenbereich, der zweite Termin wird voraussichtlich im Februar stattfinden. Für die Abi-Prüfungen verwandelt sich die Mensa in einen Prüfungsraum – einzig die Informatiker sind im Computerraum gefordert.

Freiwillig Maske tragen

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr hat mit 26 Schülern, zwölf Schüler und 14 Schülerinnen, den an ihrer Schule bislang kleinsten Abiturjahrgang, sagt Oberstufenleiter Jörg Dippgen – vor zweieinhalb Jahren beim Eintritt in die Oberstufe seien es noch 42 Schüler gewesen. Am 6., 9., 10., 11., 13., 16. sowie am 19. Januar stehen an der IGS die schriftlichen Prüfungen an. An diesen Tagen werden die Leistungskurse Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie, Erdkunde, Geschichte und Sport die gestellten Aufgaben abarbeiten. Corona-Bestimmungen vom Land gebe es nicht, freiwillig könne natürlich immer eine Maske getragen werden, und Abstand zwischen den Schülern gebe es während den Prüfungen ohnehin, ergänzt Dippgen. Zudem werde Desinfektionsmittel für die Hände bereitgestellt.

KLare Ansage. Foto: Sayer

Obwohl die Schüler nun erst einmal die schriftlichen Prüfungen vor der Brust haben, steht auch der weitere Fahrplan an der IGS bereits fest: Am 13. und 14. März werden die Abiturienten noch einmal gefordert, dann in den mündlichen Prüfungen. Das Bestehen der Prüfung vorausgesetzt, werden die Schüler am 24. März bei der Abiturfeier verabschiedet und ihre Zeugnisse erhalten. Außerdem, sagt Dippgen, plane der Abschlussjahrgang einen Abiball, der voraussichtlich am 14. April stattfinden soll.

Großer Biologiekurs

Das Veldenz-Gymnasium in Lauterecken hat mit 15 Schülerinnen und sieben Schülern keinen besonders großen Abiturjahrgang. Schulleiter Stefan Weber zufolge handelt es sich hierbei um ein Ausnahmejahr. Wie in Kusel und Schönenberg-Kübelberg ist am 6. Januar zunächst der Deutsch-Leistungskurs gefordert. Die Fächer Biologie, Englisch und Mathe werden dann in der folgenden Woche nacheinander am 9., 11. und 13. Januar geprüft. Bei der Korrektur besonders gefordert sein wird die Lehrkraft in Biologie. Denn 19 von 22 Abiturienten haben den Bio-Leistungskurs besucht. Den Abschluss des Prüfungsreigens bilden die Fächer Geschichte und Sozialkunde (16. Januar) und Informatik (18. Januar).

Wie an der IGS im Süden des Landkreises gibt es keine Maskenpflicht und die Schüler sitzen nicht weiter als sonst bei den schriftlichen Abiturprüfungen auseinander. Jedoch wird es vermutlich kleinere Lüftungspausen geben, sodass die Schüler kurz durchatmen können. Insgesamt werde es nach zwei Jahren Corona-Ausnahmezustand ein mehr oder weniger normales Abitur geben.