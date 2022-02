Immer wieder beschweren sich Odenbacher bei Ortsbürgermeisterin Helga Becker über Raser und auf der Straße abgestellte Autos in der Haupt- und auf der Bundesstraße. Ergriffene Maßnahmen trügen kaum Früchte. Viele Möglichkeiten zu reagieren, blieben der Gemeinde aber nicht mehr.

Als weitere Maßnahme wird die Gemeinde in Kürze zwei Figuren an der B420 aufstellen, die die Autofahrer zur Vorsicht mahnen sollen. „Mal schauen, ob das etwas bringt“, sagt Becker. Falls ja, könnten zu einem späteren Zeitpunkt auch entlang der Hauptstraße solche Männchen aufgestellt werden.

Dort ist nach jahrelangen Bemühungen der Gemeinde ein Abschnitt mit Tempo-30 entstanden, „aber der ist zu kurz, mehr wird aber nicht genehmigt“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Anwohner monierten regelmäßig, dass dort zu schnell gefahren wird – und Autos auf der Straße abgestellt werden. Gerade wenn mehrere Autos lückenlos hintereinander parken, werde es bei Gegenverkehr knifflig, weiß Becker. Einige wünschen sich zudem, dass Lastwagen, Busse und Traktoren nicht mehr durch die Hauptstraße fahren dürfen, berichtet sie. Ein solches Verbot sei jedoch nicht möglich, sagt Becker.

Messtafeln installieren

Was jedoch demnächst im Ortsgemeinderat diskutiert wird, sei die Installation einer Steckdose an einem Laternenpfahl, um von Adenbach kommend Geschwindigkeitsmessungen mit Messtafeln durchführen zu können. „Mehr geht jetzt nicht mehr“, sagt Becker, die davon ausgeht, dass regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen mehr Wirkung bei Autofahrern zeigen würden.

Hinsichtlich der B420 stelle sie sich die Frage, ob denn erst etwas passieren müsse. Der Übergang für Schüler sei sehr gefährlich. Während es in Medard eine Ampel gibt, ist das in Odenbach nicht der Fall, und es sehe auch nicht so aus, als würde sich daran in naher Zukunft etwas ändern.