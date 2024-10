Dass die Saison für Aufsteiger SV Herschweiler-Pettersheim kein Spaziergang wird, war klar. Insofern ist der letzte Tabellenplatz in der A-Klasse für die Verantwortlichen keine Überraschung. Die Flinte ins Korn wirft man indes noch lange nicht.

Gerade einmal vier Punkte hat der SVHP bis dato sammeln können. Damit sind die beiden nächst platzierten Mannschaften schon sechs und sieben Punkte entfernt. „Wir haben viele Spiele, gerade gegen gute Gegner, auch knapp verloren. Es gab aber auch klare Ergebnisse, die für den deutlich besseren Gegner verdient waren. Positiv ist: Wir glauben an uns und geben nicht auf“, sagt SV-Spielertrainer Philipp Arnold zum bisherigen Saisonverlauf. Sein bisheriges Highlight ist der bis dato einzige Sieg am zweiten Spieltag beim SV Spesbach, „als wir das Spiel nach 2:4-Rückstand zum 6:4 haben drehen können“.

Warum aber will es bis dato zumindest ergebnistechnisch nicht so gut laufen? „Wir haben gute Spieler verloren. Maximilian Schmöger reist derzeit durch die Welt, Sebastian Heß, ehemals Sieche, hat aufgehört. Diese Verluste tun weh. Dann ist Zacchary Griffin wieder verletzt“, hat Arnold auch dafür eine Erklärung verbunden damit, „dass wir insgesamt beim Personal knapp aufgestellt sind“. Diesbezüglich müsse man dann auch anerkennen, „dass andere besser und breiter aufgestellt sind“.

Das „Bestmögliche“ erreichen

Und so will man beim Blick auf die weiteren Ziele für diese Saison gar nicht zu konkret werden. „Wir wollen das Bestmögliche erreichen, schauen, dass keiner den Spaß verliert. Erfahrungen sammeln und einen guten Eindruck machen. Wenn wir dann wieder absteigen, könnten wir auch damit leben. Daraus würden wir dann unsere Lehren ziehen“, so Arnold. Noch aber ist es lange nicht so weit, dass man sich mit einem Abstieg beschäftigen muss, gibt es noch mehr als genug Punkte zu holen.

Dem Duell mit dem SV Rodenbach, derzeit 14. und „nur“ sieben Punkte entfernt, wird dann aber dennoch schon eine besondere Bedeutung zuteil. Mit einem Erfolg könnte man der Landesliga-Reserve ein wenig auf die Pelle rücken. „Da sollten wir nach Möglichkeit schon was holen“, ist sich auch Arnold der Wichtigkeit bewusst. Zum Gegner selbst habe er relativ wenige Infos, „aber ich gehe schon auch davon aus, dass das eine spielerisch gute Mannschaft ist – ein Stück weit auch eine Wundertüte, wie es mit zweiten Mannschaften halt oft ist“.

Personell sieht es beim SVHP auch vor diesem Wochenende alles andere als gut aus. „Ich hoffe zwar auf ein paar Rückkehrer, wir haben aber viele Angeschlagene, das zieht sich so durch mit den Ausfällen“, befürchtet Arnold, weitere Zugänge im Lazarett. Was aber nicht auf der Strecke bleibt, ist der Optimismus und die Hoffnung auf den zweiten Saisonsieg, den ersten auf heimischem Grund, denn der Trainer tippt „auf einen 2:1-Sieg“.

Spiele im Überblick

A-Klasse KUS-KL: SV Miesau – SV Nanz-Dietschweiler II (Sa, 16), FC Queidersbach – SV Steinwenden, FV Kusel – Oberarnbach/ Bann, Bechhofen/ Lambsborn – SV Kottweiler-Schwanden, SV Mackenbach – FV Weilerbach, VfB Waldmohr – SV Spesbach, TSG Burglichtenberg – SSC Landstuhl (alle So, 15), Herschweiler-Pettersheim – SV Rodenbach II (So, 16), Spesbach – Queidersbach (Mi, 19).

A-Klasse Bad Kreuznach: Roxheim – Medard (So, 15).

A-Klasse Birkenfeld: ASV Langweiler/ Merzweiler – Bollenbacher SV (So, 15.15), TuS Veitsrodt – ASV Langweiler/Merzweiler (Fr, 14.30).

B-Klasse KUS-KL Nord: VfB Reichenbach II – TuS Glan-Münchweiler (Sa, 14), SG Hüffler/Wahnwegen – SG Mühlbach/Neunkirchen (Sa, 16), FV Kusel II – SG Hirsau, TSG Wolfstein-Roßbach II – SpVgg ESP (So, 13.15), SG Schrollbach/Hauptstuhl – SG Pfeffelbach/Konken/EDO, SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg – SV Einöllen (beide So, 15).

B-Klasse KUS-KL Süd: SV Miesau II – SGV Elschbach (Sa, 14), Krottelbach/Ohmbach – SV Brücken, SV Kohlbachtal – FV Ramstein II (beide Sa, 16), VfB Waldmohr II – FSV Krickenbach, Kindsbach II – FV Weilerbach II (beide So, 13), SV Kübelberg – TuS Schönenberg II, SC Vogelbach – TuS Gries, SG Breitenbach/Dunzweiler – TuS Hohenecken II (alle So, 15), FV Kindsbach II – TuS Gries (Mi, 19).

B-Klasse Birkenfeld 1: SV Oberhausen II – TV Grumbach (So, 13), SG Perlbachtal – TuS Breitenthal/Oberhosenbach (So, 15), SV Oberhausen II – SG Perlbachtal (Fr, 12.30), Bergen/Berschweiler – TV Grumbach (Fr, 14.30).

C-Klasse KUS-KL Nord: SG Schrollbach/Hauptstuhl II – SG Pfeffelbach/Konken/EDO II, TuS Landstuhl II – SG Hirsau II (beide So, 13.15), US Youth Soccer Europe – TuS Glan-Münchweiler II, FV Bruchmühlbach – SG Haschbach/Schellweiler II, SG Altenglan/Rammelsbach – SV Kaulbach-Kreimbach (alle So, 15).

C-Klasse KUS-KL Süd: SG Bechhofen/Lambsborn II – SV Kottweiler-Schwanden II (So, 13.15), TuS Landstuhl – SG Oberarnbach/Bann II, SV Schopp – SV Nanz-Dietschweiler II (beide So, 15).

C-Klasse Bad Kreuznach 1: SV Medard II – SG Alsenztal II (So, 13).

C-Kasse Birkenfeld 1: TuS Rötsweiler-Nockenthal II – TV Grumbach II (So, 13), SG Bergen/Berschweiler II – TV Grumbach II, TuS Rötsweiler/Nockenthal II – SG Perlbachtal II (beide Fr, 12.30).