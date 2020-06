Kreisverwaltung und Kreistag müssen nochmals mit dem Rotstift an den 2020er Haushalt. Grund: Die Aufsichtsdirektion ADD hat die freiwilligen Leistungen im Etatplan gerügt, der ansonsten genehmigt wurde.

Landrat Otto Rubly informierte den Kreisausschuss am Montagnachmittag darüber, dass zwar am Freitag zuvor die Haushaltsgenehmigung aus Trier eingegangen sei. Allerdings habe die ADD in ihrer Verfügung die freiwilligen Leistungen des Kreises auf den Stand von 2019 gedeckelt. Das waren 3,63 Millionen Euro. Im laufenden Etatentwurf wird dieser Betrag jedoch um 464.000 Euro überschritten.

Rubly kündigte daher weitere Beratungen an, um den Vorgaben der ADD zu genügen. Freiwillige Ausgaben sind solche, die nicht per Gesetz als Pflichtaufgaben definiert sind. Dazu gehören beispielsweise der Zuschuss zur Breitbandverkabelung, der Unterhalt der Burgen oder der ÖPNV.