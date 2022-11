Das Basteln von Laternen für den Martinsumzug ist eine liebe Tradition und gehört besonders für die Kleinen zum Fest dazu. Oft entstehen dabei tolle und ausgefallene Kreationen, die dann beim abendlichen Umzug feierlich getragen werden und den Weg ausleuchten. Um die Freude über die schönen bunten Werke zu teilen, möchten wir Fotos von selbstgebastelten Laternen zu St. Martin veröffentlichen. Haben auch Sie in diesem Jahr eine Laterne gebastelt? Dann schicken Sie uns gerne ein Foto mit einer kurzen Beschreibung, wie Sie die Laterne gebastelt haben und wie Sie darauf gekommen sind, sowie mit Ihrem Namen und Wohnort bis Donnerstag, 10. November, 10 Uhr in die Redaktion: per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de; Stichwort: Leserfoto. Wir freuen uns auf zahlreiche Zusendungen.