Nach fast elf Jahren endet die Zeit der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Kusel abrupt. Der Betreiber erklärt, wie es mit Mitarbeitern und Bewohnern weitergeht.

Entspricht es den Tatsachen, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) den Mietvertrag der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) mit dem Land aufgekündigt hat?

Ja. „Für die von uns genutzte Liegenschaft in Kusel wurde durch den Eigentümer eine Kündigung zum 31. Juli 2026 ausgesprochen“, bestätigt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Derzeit werde geprüft, ob eine Verlängerung der Nutzung über den genannten Zeitraum hinaus möglich ist. „Dies wäre aus unserer Sicht besonders hilfreich, um die Abläufe am Standort geordnet zu gestalten und bestehende Strukturen schrittweise anzupassen“, heißt es aus Trier.

Wann wurden die Mitarbeiter der Afa informiert?

„Nach Bekanntwerden der Kündigung haben wir die Mitarbeitenden der ADD am Standort Kusel am Mittwoch unmittelbar informiert“, schreibt die Pressestelle der Behörde auf Anfrage. Am Donnerstag, 30. April, habe laut ADD ein Gespräch mit den Mitarbeitern vor Ort stattgefunden, „an dem auch die zuständige Abteilungsleiterin, die Referatsleiterin, die Verantwortlichen unseres Personalreferats sowie der Personalvertretung teilgenommen haben“.

Darüber hinaus sei diese Information für die externen Dienstleister und deren Personal am Standort „natürlich ebenfalls von großer Bedeutung. Daher war es uns wichtig, auch sie zum jetzigen Zeitpunkt transparent über den aktuellen Stand zu informieren. Entsprechend haben wir auch die Verantwortlichen dort bereits kontaktiert“, antwortet die ADD.

Wie viele Menschen arbeiten auf dem Windhof – und wie geht es mit ihnen weiter?

Insgesamt sind 29 Beschäftigte der ADD vor Ort tätig. Ihnen werden Einzelgespräche angeboten. „Selbstverständlich ist es unser oberstes Ziel, für alle eine tragfähige Anschlussperspektive zu entwickeln“, so die Behörde. Hinzu kommen rund 140 Beschäftigte von externen Dienstleistern – unter anderem Sicherheitspersonal, Sozialdienst und Reinigungskräfte.

Wo werden die in der Unterkunft lebenden Menschen künftig untergebracht?

Die Aufnahmeeinrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz sind zurzeit (Stand: 27. April) zu 49 Prozent belegt. Laut ADD-Pressestelle heißt das, dass „die in Kusel lebenden Menschen auf die übrigen Afa-Standorte verteilt werden können“.

Ist der ADD ein Grund für die kurzfristige Kündigung genannt worden?

„Uns wurde kein Grund genannt. Wir gehen von einer anderweitig geplanten Nutzung aus“, antwortet die Pressestelle der Behörde.