Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende wird den Kuseler Windhof verlassen – und zwar schon sehr bald. Kommt jetzt die Bundeswehr zurück? Stimmen aus der Politik.

Am späten Mittwochabend hat die RHEINPFALZ die Information erreicht, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) den Mietvertrag der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) mit dem Land gekündigt hat. Demnach soll am 31. Juli Schluss sein. Einrichtungsleiter Martin Ziemer wollte sich nicht äußern und verwies für Auskünfte an die Pressestelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Die Behörde organisiert und verantwortet den Betrieb der Afa.

„Maßgeblich und für uns unabdingbar ist eine transparente, zuverlässige und vor allem zeitnahe Kommunikation“, schreibt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag zur Zukunft des Geländes der früheren Uffz.-Krüger-Kaserne. Die Nachricht, dass die Bima den Mietvertrag nicht verlängert habe und die Afa zum 31. Juli den Windhof verlassen werde, habe die Verwaltung „gestern Abend überraschend über die Presse“ erreicht.

Kreisverwaltung informiert eigene Mitarbeiter

Über inoffizielle Kanäle war die Meldung bestätigt worden. Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen liegt uns zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht vor, weder vom Bund noch vom Land“, schreibt die Kreisverwaltung. Man begrüße den Schritt der Bima, „da so das Gesamtgelände wieder zu einer einheitlichen Nutzung bereitsteht“.

Bereits am Donnerstag habe die Kreisverwaltung mit ihren Mitarbeitern gesprochen, die derzeit in der Afa eingesetzt sind. Man wolle „Verunsicherungen und Spekulationen vermeiden und gemeinsam mögliche Optionen besprechen“. Doch auch für das Landratsamt seien noch viele Fragen offen: „Was passiert mit den Bewohnern und den Mitarbeitern der Afa? Wie sieht der zeitliche Horizont aus? Gibt es bereits weitere konkrete Planungen für die Liegenschaft?“

Mieves: „Die Bundeswehr kommt“

Seitdem Land und Bund im Herbst signalisiert hatten, dass eine mögliche Reaktivierung der Kaserne im Raum steht, habe die kommunale Seite ganz deutlich ihre Gesprächs- und Unterstützungsbereitschaft signalisiert, heißt es in der Mitteilung. Und: „Einer Rückkehr der Bundeswehr stehen wir nach wie vor sehr offen gegenüber, und wir sind gerne bereit, den zukünftigen Prozess konstruktiv zu begleiten.“

„Die Bundeswehr kommt“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves auf Anfrage. Parteigenosse und Landtagsmitglied Oliver Kusch ergänzt: „Das Bundesverteidigungsministerium wird in den nächsten zwölf Monaten mit den Arbeiten auf dem Windhof beginnen.“ Laut Mieves werde derzeit im Ministerium an vielen Stellen an der Rückkehr der Bundeswehr gearbeitet, auch gemeinsam mit dem Land. „Ich warte sehnlichst auf die finale offizielle Entscheidung“, sagt Mieves.

Klarheit statt Spekulationen

Möglichst schnell Klarheit wünscht sich auch Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU): „Ende Juli wäre schon sehr kurzfristig, vielleicht kommt da noch eine Übergangszeit.“ Er begrüße es, dass nach vielen Diskussionen und Spekulationen nun Klarheit herrsche. Gerade in Zeiten von mehr als 1000 Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung sei die Akzeptanz dafür in der Stadt deutlich gesunken. „Uns als Stadt ist daran gelegen, dass dort oben perspektivisch etwas Gutes für Kusel passiert“, sagt Heß. Die Bundeswehr sei willkommen, „aber dann bitte in einer ordentlichen Stärke und nicht nur mit 100 oder 150 Soldaten, die das gesamte Gelände belegen“. Davon profitiere die Stadt nicht: „Das bringt uns dann nichts.“

Christoph Schneider, SPD-Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, sei signalisiert worden, dass die ADD sich wohl erst kommende Woche zur Afa äußern werde. Eine Bundeswehr-Rückkehr liege nahe, sagt er, doch offiziell liege noch nichts vor. Muss die Atemschutzstrecke der Feuerwehr, die in einem Gebäude im Technischen Bereich der früheren Uffz.-Krüger-Kaserne aufgebaut ist, ebenfalls im Sommer ausziehen? „Da haben wir noch keine Informationen“, sagt Schneider. „Wir hoffen aber, dass wir einen Auszug noch etwas hinauszögern können.“ Denn der geplante Alternativstandort für die Anlage sei frühestens Mitte nächsten Jahres bezugsfertig.