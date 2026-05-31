Der ökumenische Kirchenchor in Lauterecken verstummt: Der Chor wird aufgelöst. Warum die Entscheidung bei den Sängern der Gruppe gar nicht gut ankommt.

Der Kirchenchor in Lauterecken wird aufgelöst: Die Entscheidung sei sowohl vom Verwaltungs- als auch vom Pfarreirat der rund 1750 Mitglieder zählenden katholischen Pfarrei Heiliger Franz Xaver einstimmig getroffen und mit der evangelischen Gemeinde abgestimmt worden, berichtet Vorstand Carl Plathner. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ wurden finanzielle Gründe für den Beschluss als ausschlaggebend genannt. Die Auflösung sei „einer von vielen Bausteinen, um notwendige Einsparungen zu erzielen“, schildert der Pfarreiratsvorsitzende.

Der Chor probte bisher im katholischen Pfarrsaal in Lauterecken. Neben Heiz- und Transportkosten spare die Pfarrei künftig das Honorar für Chorleiterin Maria Wagner-Herzer ein. Genaue Zahlen nennt Plathner nicht. Nach seinen Worten arbeitet die Pfarrei aktuell an mehreren Sparprojekten. So würden Räume im Pfarrzentrum nur noch geheizt, wenn eine Veranstaltung stattfindet. Auch in den Kirchen müssten Heizkosten gespart werden. Zudem fielen Präsente für Jubilare künftig kleiner aus. „Aber auch um die großen Dinge werden wir nicht herumkommen“, betont Plathner mit Blick auf Gebäude.

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„Wenig stabile Teilnahme“ der Sänger

So sei die Pfarrei, die neben Pfarr- und Gemeindehäusern drei Kirchen und eine Kapelle besitzt, aktuell in einem Prozess, um die Bedeutung ihrer Gebäude zu validieren. Während die Schwester-Pfarrei in Kusel bereits mehrere Gotteshäuser verkauft hat, gehe es in Lauterecken allerdings „noch nicht um Kirchengebäude“, stellt der Katholik aus Lohnweiler klar. Ein weiterer Grund für die Auflösung des Chors sei die „wenig stabile Teilnahme“ der Sänger, berichtet Plathner. Die Altersstruktur sei gemischt, da auch zwei jüngere Personen mitsingen. Auftritte fanden zu wichtigen kirchlichen Feiertagen statt. Der letzte sei für das Heimatfest am 9. August geplant.

Der Chor hat eine lange Geschichte, wurde er doch in den Jahren um 1875 bis 1880 als Cäcilien-Verein der katholischen Pfarrgemeinde von Lauterecken gegründet, wie auf der Internetseite der Pfarrei zu lesen ist. 43 Jahre leitete Gerold Antoni den Chor. 2022 übernahm Maria Wagner-Herzer, ab 2011 kamen auch Sänger des protestantischen Kirchenchors hinzu, welcher bis dahin von Rupertus Woehl geleitet wurde.

Wagner-Herzer ist über die Entscheidung nicht gerade glücklich. Sie habe den Chor all die Jahre gerne geleitet – auch, als man ihr im vergangenen Jahr das Honorar bereits halbiert habe, sagt die Chorleiterin auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Der Beschluss des Pfarreirates sei bei der Chorprobe am 18. Mai mitgeteilt worden.

Honorar-Verzicht kann Kirche nicht umstimmen

„Pfarreirat und Pfarrer kamen unangekündigt in die Probe“, sagt die Musiklehrerin, die sich noch immer überrascht zeigt. Denn es habe zuvor kein Vorgespräch über die Auflösung mit ihr gegeben. Sie habe nach der Übermittlung der Entscheidung sogar direkt angeboten, den Chor ohne Honorar weiter zu leiten. Doch das sei abgelehnt worden. Ebenso hätten ihr die Kirchenvertreter erklärt, dass der Chor nach dem Heimatfest keine Berechtigung mehr habe, in den Kirchen der Pfarrei aufzutreten. Gleiches gelte für die protestantischen Kirchen der Gemeinde Lauterecken.

Die protestantische Gemeinde sei zur Hälfte an der Finanzierung der Chorleitung beteiligt, berichtet Pfarrerin Francesca Brand. Nach einem Auflösungsantrag von Pfarrer Christof Anselmann bei ihr habe das Presbyterium die Entscheidung einstimmig abgesegnet, schildert die Pfarrerin. Dennoch tue es ihr leid, „weil ich weiß, dass sich Menschen da engagieren und gerne zusammen gesungen haben“. Die Gemeinde schätze Wagner-Herzer auch als Organistin in Gottesdiensten, sagt Brand.

Der Chor habe auf die Auflösung „geschockt“ reagiert, eine Sängerin habe geweint, berichtet Wagner-Herzer, die sich nun an das Bistum in Speyer gewandt hat. Es sei zwar nur eine „kleine Gemeinschaft“, aber sie habe stets Freunde und Kollegen gefunden, damit der Chor weiter singfähig bleibe. Sie wolle nun versuchen, den ökumenischen Chor noch ein Jahr privat weiter zu leiten. Als Lehrerin der Musikschule Kuseler Musikantenland könne sie dafür die Räume im Lauterecker Schloss nutzen. Nachdem der Chor nicht mehr in den Kirchen rund um Lauterecken willkommen sei, habe sie bei anderen Pfarreien in der Nord- und Westpfalz gefragt und die Auskunft erhalten, dass der Chor dort singen dürfe.