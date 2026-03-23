Das Angebot am Mehrgenerationenplatz in St. Julian wird um eine Aufbewahrungsbox erweitert. Nahe des Kaugummiautomaten soll diese Sportutensilien wie Bälle, Wikingerschach, Boule-Kugeln, Tischtennisschläger und mehr bereithalten. Die Box wird rund 13.000 Euro kosten und zu 90 Prozent gefördert. Der Eigenanteil von 1300 Euro soll mit dem zur Neige gehenden Geld aus dem Schnelltestzentrum finanziert werden, erklärt Ortsbürgermeister Philipp Gruber.

Bei einer zuvor ins Auge gefassten Alternative hätten die monatlichen Folgekosten für eine App-Lösung rund 100 Euro betragen. Die nun ausgewählte Box mit Schlüssellösung werde hingegen keine Folgekosten verursachen. Vereine, Kita und Schule sollen Schlüssel erhalten. Auch Gästen soll das Bewegungsangebot zugänglich gemacht werden: Ausleihen soll in der Gaststätte mit Pfand möglich sein.

Am unmittelbar angrenzenden Sportheim starten Anfang Mai Arbeiten am Terrassendach. „Vorher wird der Weg zum Eingang gepflastert und auch die barrierefreie Toilette bald fertiggestellt“, sagte Gruber.