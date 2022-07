Die bekannte Wahlpfälzer Konzertpianistin Sachiko Furuhata feiert derzeit Erfolge auf einer Japan-Tournee. Noch bis Anfang August ist sie in ihrem Heimatland unterwegs, bevor sie dann wieder in der Region gastiert.

Die inzwischen bei Kaiserslautern lebende Furuhata spielt auf ihrer Tour unter anderem in der riesigen, berühmten Suntory Hall in Tokyo. Weitere Konzerte finden statt in Osaka, Fukushima, Okinawa und Kamaishi. In Tokyo und Osaka wurden die Programme bereits begeistert gefeiert, so die Pressemitteilung weiter.

Die Stadt Kamaishi gehört zur Iwate-Präfektur, einem Partnerland von Rheinland-Pfalz, das immer noch von der großen Tsunami-Katastrophe gezeichnet ist. Damals hatten Kaiserslauterer Bürger erhebliche Summen gespendet und die Gelder über die Partnerstadt Bunkyo-ku dorthin weitergeleitet. Sachiko Furuhata war seit der Katastrophe dort mit mehreren Benefizkonzerten aktiv und hat auch direkt für die Opfer konzertiert. Beim Konzert am 31. Juli wird sie für ihre Verdienste vom Bürgermeister von Kamaichi ausgezeichnet.

Am 7. August ist die Pianistin dann wieder in der Region zu hören, genauer um 17 Uhr auf der Burg Lichtenberg. Sie spielt dort ihr Programm mit Werken von Chopin und Liszt, das sie bereits im Juni erfolgreich in der Glocke in Bremen und in der Berliner Philharmonie gespielt hat. Ihre Tournee im Heimatland wird unterstützt von der Deutschen Botschaft, der Metzler Bank, Steinway Japan sowie Steiff Japan.