Am Freitag, 31. Juli, haben Unbekannten ein schwarzes BMW-Cabrio zerkratzt, das ordnungsgemäß auf dem Hela-Parkplatz abgestellt war. Laut Polizei muss dies zwischen 15.30 Uhr und 20.15 Uhr passiert sein. Der Sachschaden dürfte sich auf 2000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter 06381 9190 beziehungsweise per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.