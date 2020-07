Endlich. Mit drei Jahren Verspätung haben in den vergangenen Tagen die Abrissarbeiten auf dem Kuseler Emrich-Gelände begonnen. Zunächst wurden die Dächer abgetragen, seit Ende vergangener Woche sind nun auch die Bagger im Einsatz, um die Gebäude abzureißen. Auf dem Gelände, das zur früheren Emrich-Brauerei gehörte, will die Idar-Obersteiner Bauunternehmung Budau in den nächsten gut zwei Jahren rund acht Millionen Euro investieren. Es entstehen das neue Wohnheim der Lebenshilfe, ein Netto-Markt und Wohnungen für den gehobenen, seniorengerechten Bedarf. Jahrelang hatten Stadt und Budau über die Gestaltung vor allem des künftigen Lebenshilfe-Gebäudes in der Bahnhofstraße gestritten, was den Baubeginn immer wieder verzögert hatte. Nun, nachdem auch alle Zuschussfragen geregelt sind, ist der Weg frei für Kusels größtes Projekt.