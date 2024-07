An der Ostflanke des nach Mitteleuropa ausgerichteten Azorenhochkeils gelangt angenehm warme Atlantikluft nach Südwestdeutschland. Die vorhandene Labilität löst vor allem am Dienstag örtliche Regengüsse aus. Nach Wochenmitte gelingt es dem Hoch, einen kleinen Ableger nach Deutschland zu platzieren der zunächst für freundliches Wetter sorgt, bevor am Wochenende wahrscheinlich neue Störungsfelder von Westen das Schauerrisiko in unserer Region wieder erhöhen werden.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet wechselnd wolkig. Dazwischen scheint aber auch immer wieder mal für eine Weile die Sonne. Vor allem zu Tagesbeginn kann es stellenweise noch von oben nass werden. Die Temperaturen bewegen sich im angenehm warmen Bereich.

Dienstag: Der Tag startet freundlich mit längeren sonnigen Phasen. Ab dem Nachmittag brauen sich von Westen einige Schauer- und Gewitterwolken zusammen, die aber vermutlich nicht jeden treffen werden. Insgesamt bleibt es sommerlich warm.

Mittwoch: Zunächst halten sich teilweise noch ausgedehntere Wolkenfelder, die jedoch keinen Regen im Gepäck haben. Zum Nachmittag hin setzt sich dann am Mittwoch aber immer häufiger die Sonne durch. Die Temperaturen gehen zwar leicht zurück, bleiben aber noch angenehm warm.

Donnerstag: Nach einer frischen Sommernacht werden wir tagsüber mit reichlich Sonnenschein entschädigt. Allerdings ziehen hohe und mittelhohe Wolkenfelder übers Land, welche die Sonne in ihrer Intensität mindern können. Dennoch erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag auf angenehme Werte.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag ziehen neben sonnigen Phasen immer wieder Wolkenfelder über uns hinweg. Möglicherweise fällt etwas Regen oder es gehen kleinere Schauer nieder. Dazu wird es aber sommerlich warm. Am Sonntag gibt es voraussichtlich mehr Sonne als Wolken, aber die Temperaturen gehen einige Grade zurück.