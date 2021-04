Für 2025 werden die Bus- und Ruftaxilinien neu vergeben. Ein „Weiter so“ mit leeren großen Bussen soll es nicht geben. Stattdessen ein umfassendes Mobilitätskonzept, so gut wie möglich ausgerichtet an den Erfordernissen des ländlichen Raumes am Bedarf der Nutzer. Womöglich kostet das gar nicht so viel mehr Geld.

Als Landrat Otto Rubly vor einem Jahr seine ehrenamtlichen Beauftragten für drei Schwerpunktthemen – Klimaschutz, Bildung und Familien sowie Mobilität – benannte, lag der Name Karl-Heinz Schoon auf der Hand für alles, was mit Fortbewegung im Kreis zu tun hat. Der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg hatte sich schon vorher als Experte und leidenschaftlicher Kämpfer für neue Formen der Mobilität hervorgetan, als er zunächst den Bürgerbusverkehr in der neuen Verbandsgemeinde maßgeblich konzipierte und auch heute noch koordiniert und dann auch den beiden anderen Verbandsgemeinden bei deren Bürgerbusse half.

Nun also soll er maßgeblich dazu beitragen, noch vor der Neuausschreibung der Busverkehre ein ganzheitliches Mobilitätskonzept zu entwickeln – in Zusammenarbeit mit einem Arbeitskreis interessierter Bürger und natürlich mit der Kreisverwaltung. Doch woher diese Interessierten nehmen in Corona-Zeiten. Schoon setzt zunächst auf vier Abende im März, die er zusammen mit der Kreisvolkshochschule organisiert. Digital natürlich. „Vielleicht sind da ja Leute dabei, die weiterhin mitmachen wollen“, hofft er. Corona könne dabei durchaus hilfreich sein: „Die Menschen wollen mal wieder etwas Anderes tun, sich mit etwas Anderem beschäftigen. Nachzudenken über Mobilität wäre da eine Möglichkeit.“

Teilen, wo es möglich ist

Schoon will bei zwei Bereichen ansetzen: beim Individualverkehr und beim ÖPNV. Um Individualverkehr zu reduzieren – und so nebenbei auch die Schadstoffbelastung der Luft –, stehen für ihn Möglichkeiten wie Car-Sharing und Ride-Sharing im Mittelpunkt. Car-Sharing bedeutet, dass mehrere Personen sich ein Auto teilen, das bestenfalls von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt wird. Ride-Sharing heißt, dass Privatleute beispielsweise zum Einkaufen Mitfahrer mitnehmen. Das Teilen – ob Fahrten oder Auto – steht im Mittelpunkt.

Beides zielt laut Schoon auf „das zweite oder dritte Auto in einer Familie“. Dies sei in vielen Fällen nicht mehr notwendig, wenn es Alternativen gäbe. Zudem rechne sich das für jene, die das zweite Auto nicht anschaffen müssten.

Komplizierter wird es beim ÖPNV, wo Schoon die Zeiten von „leeren, großen Blechkisten“ auf dem Lande ihrem Ende entgegengehen sieht. Einfach nur erneut feste Buslinien auszuschreiben, bringe für die Zukunft nichts. „Wir müssen hier flexibler werden, uns mehr am Bedarf ausrichten.“ Im Moment bestimme der Busfahrplan das Verhalten der Leute. Tatsächlich müsse es jedoch genau umgekehrt sein. „Es muss dann Angebote geben, wenn die Leute sie brauchen.“

In der Vergangenheit habe viel zu selten der Bedarf im Mittelpunkt der Überlegungen gestanden. Das soll sich ändern: In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ist gerade eine Umfrage gestartet worden. Bürger sollen ihre Wünsche an den Nahverkehr formulieren. Gleiches ist auf Kreisebene geplant.

Im Mittelpunkt seiner Überlegungen hat Schoon dabei eine Ausweitung des Ruftaxi-Verkehrs. Über die werden nach Angaben von Schoons Mitstreiterin bei der Kreisverwaltung, Manuela Weber, im Jahr 550.000 Kilometer im Landkreis gefahren. Mittelfristig sei es, sagen Weber und Schoon, damit möglich, flexibler und vor allem individueller zu agieren. Denn das Ruftaxi sei nicht an Bushaltestellen gebunden.

Kosten sind nicht alles

Den Hinweis, ein flexiblerer ÖPNV werde den Kreis auch mehr kosten, lässt er nicht gelten: „Vielleicht kostet es ja sogar weniger.“ Mit Verweis auf die Kosten immer nur am bestehenden Angebot festzuhalten, das sei nicht hilfreich für eine Mobilität der Zukunft.

Hinzu komme: Die Zeiten für eine veränderte Mobilität seien günstig – nicht zuletzt durch die Klimadebatte. Auch stelle er bei Gesprächen immer wieder fest, dass selbst die ÖPNV-Anbieter bereit zu neuen Wegen seien. Und schlussendlich könne die zunehmende Digitalisierung helfen, alle Arten von Angeboten nutzerfreundlich zu vernetzen.

„Es gibt inzwischen so viele Modelle für Mobilität. Wir müssen nichts neu erfinden. Wir müssen nur schauen, was zu uns passt“, sagt Schoon. Das weitere Vorgehen beschreibt er wie folgt: „Wir werden Wünsche formulieren – und dann schauen, was möglich ist.“