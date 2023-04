Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aussehen das richtige Maß an Festigkeit und Geschmack. Erfüllen Brot und Brötchen diese Kriterien, darf sich der Bäcker freuen. Dann hat er eine 100-Punkte-Backware kreiert. In der Bäckerei Felix Schäfer wurden am Dienstag 58 Produkte unter die Lupe genommen. So schnitten die regionalen Bäcker ab.

Der Geruch frischer Backwaren liegt in der Luft. In der Backstube Schäfer in Altenglan wurden soeben Weizenvollkorn-Buttertoastbrote aus dem Ofen geholt. Doch diesmal ist der Bäckermeister