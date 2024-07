Mehrere Monate haben Studenten der Hochschule Kaiserslautern an einem virtuellen Erlebnis getüfelt, das Draisinegästen möglicherweise bald die Fahrt versüßen könnte. Diese Woche wurden erste Entwürfe getestet – darunter Begegnungen mit Drachen auf der Burg oder der Alltag im Kloster Disibodenberg.

Es ist eine urzeitliche Szenarie, durch die sich der Drainenfahrer langsam bewegt: Gemächlich geht es über einen breiten Fluss. Links und rechts an den Ufern ragen teils hohe Hügel aus markantem Gestein im Wechsel mit flachen, weitläufigen Abschnitten auf. Übersät sind sie mit allerlei sattgrünen Pflanzen – palmenartige Bäume, dazu Sträucher, dichte Gräser. „Wir haben geschaut, welche Pflanzen es zu dieser Zeit hier gegeben haben könnte“, erklärt eine Studentin, während ich – die VR-Brille auf dem Kopf – mich weiter über den Fluss in der Fantasiewelt bewege. Auch die Gesteinsbrocken haben eine Originalvorlage aus längst vergangener Zeit: „Wir waren auf der Burg im Geoskop und haben uns einen Kuselitbrocken angeschaut. Dann haben wir versucht, das Material so nachzubauen“, erklärt die Studentin, während sie mir hilft, die Brille langsam abzusetzen und wieder in der realen Welt – an der Draisinenstrecke in Altenglan – anzukommen.

Projektbeispiel Pfälzisches Märchen: So sieht die Umgebung mit VR-Brille aus. Foto: Hochschule Kaiserslautern/ Michelle Luu, Shenghui Cheng, Denis Leer, Juliana Richter.

Sie belegt zusammen mit ihren Kommilitionen den Studiengang „Virtual Design“ an der Hochschule Kaiserslautern. Die Studenten, von denen sich ein Großteil im sechsten Semester befindet, haben es sich mit ihrem Professor Matthias Pfaff zur Aufgabe gemacht, die Draisinenstrecke digital zu erweitern. Dabei setzen sie auf auf Virtual Reality (VR) – zu deutsch: virtuelle Realität. Dahinter verbirgt sich eine Technologie, die mit Hilfe einer VR-Brille dafür sorgt, in neue Welten wie besagte urzeitliche Szenerie abtauchen zu können. Komplett fertig ist jene virtuelle Fahrt auf dem Fluss mit Kuselitbrocken und rekonstruierten Pflanzen an den Ufern jedoch noch nicht: Es sollen noch Dinosaurier hinzukommen.