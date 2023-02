Es wurde viel diskutiert, es wurde protestiert. Obwohl es lange nicht danach aussah, ist nun klar: Der Mayweilerhof hat eine Tempo-30-Zone. Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung beginnt in der Linkskurve, wenn man Richtung Blaubach fährt. Sie endet kurz vor dem Ortsausgang. „Wir hätten die 30er-Zone gerne noch etwas weiter in Richtung Oberalben gezogen“, sagt Ortsbürgermeister Walter Dick. Denn insbesondere in der schmalen Kurve gebe es für die Anwohner häufiger Schwierigkeiten beim Verlassen ihrer Grundstücke.

Immer wieder war zu schnelles Fahren Thema im Gemeinderat von Oberalben. Anwohner hatten dies seit der Sanierung der Straße im Jahr 2017 regelmäßig beklagt. Es sei an Engstellen und in einer Kurve häufig zu gefährlichen Situationen im Begegnungsverkehr gekommen. Nachdem der Gemeinderat daraufhin mehrheitlich für eine 30-er Zone votiert hatte, haben im Oktober der Landesbetrieb Mobilität, die Polizei, die Verbandsgemeinde, das Ordnungsamt sowie Ortsbürgermeister Walter Dick die Verkehrssituation unter die Lupe genommen. Die Entscheidung oblag anschließend dem Landesbetrieb.