Im Kuseler Land startete Dirk Leonhardt einen ungewöhnlichen Weltrekordversuch: 1300 Kilometer auf einem Klapprad. Was ihn antreibt und motiviert.

Dirk Leonhardt aus dem hessischen Bruchköbel bei Hanau ist kein gewöhnlicher Extremsportler. Der 44-jährige Bankkaufmann gilt als Weltrekordjäger – und seine bisherigen Leistungen lesen sich wie aus einer anderen Welt. Sechs außergewöhnliche Rekorde hat Leonhardt bereits gebrochen, darunter den längsten Triathlon der Welt. Mit 200 Kilometern Schwimmen, 5400 Kilometern Radfahren und 1336 Kilometern Laufen schaffte er den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.

Gedenken an ermordete Polizisten

Auch den schnellsten 100-Meter-Lauf unter Wasser zählt er zu seinen Erfolgen. Nun hat Leonhardt das nächste ungewöhnliche Projekt gestartet. Mit einem rund 50 Jahre alten Klapprad will er innerhalb von zehn Tagen mindestens 1300 Kilometer zurücklegen – und dabei auf der Landkarte das Wort „RESPEKT“ nachzeichnen. Startpunkt der Tour war am Samstag die Gedenkstätte zwischen Ulmet und dem Oberalbener Ortsteil Mayweilerhof im Kreis Kusel. Dort erinnert ein Mahnmal an die beiden jungen Polizisten, die 2022 von Wilderern erschossen wurden.

„Polizisten werden oft kritisiert, dabei riskieren sie ihr Leben für unsere Gesellschaft“, sagt Leonhardt. Der Fall in Kusel habe ihn tief bewegt. Auch die Ereignisse von Hanau vor sechs Jahren hätten ihn geprägt. Nach dem rassistischen Anschlag mit neun Todesopfern sei die Polizei stark kritisiert worden. „Ich fand das damals nicht fair. Für die Einsatzkräfte war das eine enorme Belastung.“

Nur im Schlafsack übernachten

Die Strecke führte am Samstag über Ulmet entlang der B420 nach Kusel, weiter über Idar-Oberstein und beschreibt über die nächsten Tage auf der Landkarte das Wort „RESPEKT“. Am ersten Tag legte Leonhardt bereits 130 Kilometer zurück. Bis 23 Uhr war er unterwegs – insgesamt also 13 Stunden auf dem Klapprad. Doch an Ausruhen dachte der Extremsportler nicht lange: Bereits um 3 Uhr am Sonntagmorgen machte er sich erneut auf den Weg. Gegen 8 Uhr erreichte er wieder den Kreis Kusel und kam schließlich im Hefers-weilerer Ortsteil Berzweiler an. Damit hatte er weitere 50 Kilometer zurückgelegt. Übernachten darf er laut Reglement nicht im Hotel, sondern ausschließlich im Schlafsack unter freiem Himmel. „Ich mag verrückte Sachen und ich mag Fahrradfahren“, sagt er lachend. Gleichzeitig wolle er mit seinem Projekt Spenden sammeln und auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen.

Denn hinter der Rekordfahrt steckt eine ernste Botschaft. Leonhardt setzt sich für Kinder ein, die unter hochstrittigen Trennungskonflikten ihrer Eltern leiden. Seelische Gewalt an Kindern werde häufig übersehen, sagt er. Kinder gerieten oft zwischen die Fronten, würden unter Druck gesetzt oder entfremdeten sich von einem Elternteil. „Das Kind wird dabei zum Mittel im Streit – oft mit lebenslangen Folgen.“ Der Extremsportler spricht dabei auch aus persönlicher Erfahrung. „Ich darf meine eigenen Kinder nicht sehen und nicht kontaktieren“, berichtet er. Gerade deshalb wolle er das Thema sichtbar machen – nicht anklagend, sondern aufrüttelnd.

Spenden sammeln für Kinderprojekte

Die Spendengelder sollen für Aufklärung, Informationsprojekte und Hilfsangebote rund um Kinder in Trennungskonflikten eingesetzt werden. Zehn Prozent der Einnahmen gehen an die Beratungsplattform „Eltern-Rat“, weitere zehn Prozent an die Hanauer Selbsthilfegruppe „Aktives Warten“. Leonhardt hofft nun, dass sein alter Drahtesel durchhält. Der aktuelle Rekord liegt bei 1242 Kilometern. Sein Ziel sind mindestens 1300 Kilometer – vielleicht sogar 2000. Dokumentiert wird die Fahrt mit GPS-Daten, Fotos, Videos und unabhängigen Zeugen, damit die Leistung offiziell anerkannt werden kann. Dass dies nicht sein letzter Weltrekordversuch sein wird, daran lässt er keinen Zweifel. „Ich habe noch unheimlich viele Ideen“, sagt er. „Es gibt ja die verrücktesten Sachen.“

Wer spenden möchte, kann die Internetseite https://www.gofundme.com/f/hilfe-fur-kinder-im-konflikt aufrufen und sich an der Spendenaktion beteiligen. Und wer erfahren möchte, wie der Extremsportler auf seiner Rekordfahrt vorankommt, kann ihn auf Instagram unter dirk_leonhardt begleiten.