Über einen „schweren Unfall“ auf der B270 in Kreimbach-Kaulbach wurde die Integrierte Leitstelle des Rettungsdienstes und der Feuerwehr am Dienstagnachmittag per automatischer Unfallmeldung informiert. Wie die Polizei mitteilt, konnte bei einem Rückruf durch die Leitstelle niemand erreicht werden. Und auch an der gemeldeten Unfallstelle stellten die Einsatzkräfte keinen Unfall fest. Über die Mobilfunknummer ermittelten die Beamten den Besitzer und kontaktierten ihn. Nach Angaben der Polizei hatte er sein neues Gerät auf dem Autodach abgelegt und dort vergessen. Während der Fahrt fiel dieses herunter und löste den automatischen Alarm aus.