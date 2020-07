Ein Audi-Schlüssel galt bis jetzt als potenzielles Beweisstück für den Einbruch in eine Barbarossa-Bäckerei Ende April. Nun stellte sich heraus, dass er nichts damit zu tun hat. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Autoschlüssel nach dem Einbruch in der Bäckerei in der Saarpfalzstraße gefunden und sichergestellt. Allerdings hatte ein Unbeteiligter seinen Schlüssel wohl lediglich in dem Geschäft verloren. Er gehört vermutlich zu einem Audi A4 oder A6 ab Baujahr Mitte der 90er Jahre. Der Eigentümer solle sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de melden.