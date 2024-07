Am Dienstag, kurz nach Mittag, bemerkte ein Mann in Gumbsweiler, dass sein in der Hochstraße abgestellter Audi frische Unfallbeschädigungen an der vorderen Stoßstange aufwies. Die Polizei vermutet, dass der unbekannte Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug gestoßen war. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter 06382 9110 entgegen.