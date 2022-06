Die Maikur ist zurück. Eine große Anzahl an Wanderfreunden bewältigte am Montag die etwa sieben Kilometer lange Wanderstrecke mit fünf Stationen, an denen Hausmacherbrote, Würstchen, Rollbraten und Pfälzer Spezialitäten wie Leberknödel, Saumagen und Bratwürsten angeboten wurden. Am Startpunkt, der Burg Neu-Wolfstein, warteten die Teilnehmer vergebens auf den musikalischen Vortrag des Gesangvereins Wolfstein, der über viele Jahre morgens um 7 Uhr mit seinen Liedern die Maikur eröffnete. Wie Stadtbürgermeister Herwart Dilly berichtete, sah sich der Gesangsverein nach zweieinhalbjähriger coronabedingter Probenpause nicht in der Lage, eine Gesangsgruppe aufzubieten.