Masken sind das Thema der Stunde. Schließlich gilt ab Montag, 27. April, in allen Bundesländern – also auch in Rheinland-Pfalz – die Maskenpflicht. Beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln muss zwingend eine sogenannte Allgemeinmaske getragen werden. Deswegen laufen zurzeit in ganz Deutschland die Nähmaschinen heiß, werden solche Masken genäht, die Mund und Nase bedecken und sich und andere vor der Tröpfchen-Infektion mit dem Coronavirus schützen sollen. Wer nicht selbst nähen kann, schaut, wo er sich so etwas besorgen kann.

Auch die Kontaktstelle Holler in Kusel will für die Kinder Schutzmasken nähen. Deswegen hat sie sich an deren Eltern gewandt und um Spenden in Form von kochfestem Baumwollstoff, Gummilitze und Heftstreifen gebeten. Die Materialien können kontaktlos vor der Tür abgelegt und den Mitarbeitern Bescheid gesagt werden. So können die Sachen sicher übergeben werden. Bis die Kontaktstelle wieder öffnet, sollen die Masken den Kindern zur Verfügung stehen.