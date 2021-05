Die Konstellation von sehr trockenen Sommern, einzelnen sehr nassen Monaten und einigen Frosttagen im Winterhalbjahr stellt auch den Landschaftsbau vor Herausforderungen. Gartenbauer Walter Eckhardt sagt: „Die Gartengestaltung muss sich wandeln.“

„Trockenheitsverträglichkeit von Balkonpflanzen wird bei uns nicht nachgefragt. Die Renner sind die Klassiker: Geranien, Edelpetunien ...“, sagt Jürgen von Blohn, Chef der Gärtnerei Hanns. Anders bei Dauerbepflanzungen im Garten: „Wir müssen bei der Pflanzenauswahl zunehmend auf Trockenheitsresistenz achten“, betont Walter Eckhardt, der in Schmittweiler einen Gartenbaubetrieb betreibt und derzeit Sortimente mit diesem Schwerpunkt ausprobiert.

Die Dürre ist für Eckhardt längst Realität. 2,50 Meter tief hat die Firma kürzlich in Schönenberg-Kübelberg in Hanglage gegraben, „alles knochentrocken“. Tricks helfen, etwa „Zuschlagstoffe bei der Bodenvorbereitung und wassersparende Tröpfchenbewässerung“, vor allem aber die Pflanzenauswahl: „Die wasserfressende Rasenfläche minimieren und gemischte Staudenflächen anlegen mit Sedumarten, Arten der Trockensteppe, Sonnenhut, Lavendel, Schmetterlingsflieder. Und Küchenkräuter blühen lassen.“ Ein Garten dürfe in Dürrezeiten das Gesicht verändern, findet Eckhardt. „Angepasste Pflanzen treiben wieder aus.“ Zugunsten der Insekten rät er auch zu Ungewöhnlichem: „Brennnesseln stehen lassen in einer unauffälligen Ecke. Das ist eine super Pflanze, die bei Dürre zurechtkommt. “ Wer Platz hat, könne eine trockenheitsliebende Wiese anlegen.

Allgemein sei es notwendig, sich klar zu machen, dass Wasser kostbar sei, im Garten wie im öffentlichen Grün. Eckardt nennt als Beispiel die Beete an den Kreiseln in Schönenberg-Kübelberg: „Um üppig durchzublühen, müssten die jeden Tag gegossen werden. Dazu braucht eine Gemeinde Personal. Man muss Kosten und Nutzen im Auge behalten. Und es stellt sich die Frage, ob Trinkwasser eingesetzt werden soll.“

Info