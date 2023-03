Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Familie und Beruf sind schwer zu vereinbaren. Erleichterung bietet die Frühbetreuung, bei der Eltern ihre Sprösslinge schon um 7 Uhr in die Grundschule bringen können. Seit den Sommerferien ist das an allen Grundschulen im Oberen Glantal möglich. Doch die Nachfrage fällt sehr unterschiedlich aus.

Die Rothenfeld-Grundschule in Waldmohr war in der Verbandsgemeinde der Pionier in Sachen frühere Betreuung der Schüler. Seit mehr als fünf Jahren passt dort auf Wunsch schon ab