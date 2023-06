Die SpVgg Herrmannsberg Welchweiler feierte am Wochenende 24./25 Juni ihr 100-jähriges Bestehen – und natürlich spielte dabei der Fußball eine große Rolle. Beim Festkommers am Samstagabend konnte Vorsitzender Sascha Emrich auch Edgar Dick willkommen heißen. Er gehörte zu der SpVgg-Mannschaft, die in der Saison 1960/61 in der C-Klasse Kusel Nord die Meisterschaft errungen hatte. Von diesem Team leben nur noch vier Fußballer. Hans-Jörg Hoch, Vizepräsident des Südwestdeutschen Fußballverbandes, überreichte eine Jubiläumsurkunde. Von den Gästen wurde gewürdigt, dass die SpVgg es als einer der wenigen Vereine der Region fertig bringt, zwei Fußballmannschaften aufzubieten, ohne eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Klubs eingegangen zu sein. Im Laufe des Wochenendes werden mehrere Fußballspiele ausgetragen, darunter Spiele der JSG Mittleres Glantal von der F-Jugend bis zur B-Jugend, da die Nachwuchsfußballer der SpVgg Herrmannsberg sich der JSG angeschlossen haben. Unser Foto zeigte eine Szene aus einem der Spiele: Marc Spiegel (links, SpVgg Herrmannsberg) schießt den Ball an Torhüter Moritz Jung von der SpVgg Glanbrücken vorbei, aber auch am gegnerischen Tor.

Ergebnisse

Samstag: C-Jugend JSG Mittleres Glantal - TuS Berschweiler/JSG Baumholder 2:1, F-Jugend: JSG Mittleres Glantal - SpVgg ESP Erzenhausen, E-Jugend: JSG Mittleres Glantal - SFC Kaiserslautern 8:12, SC Freisen - Auswahlmannschaft Welchweiler 1:3, Frauenfußball: SG Essweiler/Rothselberg - SG Herschweiler-Pettersheim/Langenbach 2:0

Sonntag: D-Jugend: JSG Mittleres Glantal - JSG Westrich 1:4, C-Jugend: JSG Mittleres Glantal - SG Rodenbach/Weilerbach 2:1, B-Jugend: JSG Mittleres Glantal – SV Medard/JSG Nordpfälzer Bergland 0:2, SpVgg Welchweiler - SpVgg Glanbrücken 1:6.