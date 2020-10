Die „Langebacher Kerb“, die seit Jahren um und im Dorfgemeinschaftshaus am zweiten Wochenende im November als letzte Kerwe im Landkreis gefeiert worden ist, wird dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Wie Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider gegenüber der RHEINPFALZ mitgeteilt hat, ist diese Entscheidung einstimmig im Rat gefällt worden. Dennoch, ergänzte er, werde die Straußjugend an einer Kerwerede arbeiten, die sie dann am eigentlich dafür vorgesehenen Wochenende während eines sonntäglichen Spaziergangs an drei verschiedenen Orten im Dorf vorstellen möchten – um zumindest ein bisschen Kerwe-Gefühl entstehen zu lassen.