Auch beim dritten Anlauf hat es nicht geklappt: Die Sanierung der Turnhalle in Pfeffelbach wird weiterhin hinten angestellt werden müssen. Eine Bewerbung um eine Bundesförderung war nicht erfolgreich. Darüber informierte Stefan Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, am Dienstagabend im Hauptausschuss. Es ist bereits die dritte erfolglose Bemühung der Verwaltung um Zuschüsse für die Sanierungsarbeiten. Die Turnhalle in Pfeffelbach stammt aus dem Jahr 1985 und bedarf einer grundlegenden Sanierung. Die geschätzten Baukosten liegen bei rund 2,8 Millionen Euro.