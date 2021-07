Das Gesundheitsamt des Landkreises hat auch am Dienstag vermeldet, dass es keine Corona-Neuinfektion gegeben hat. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt weiterhin bei 1,3 unter Anrechnung der hier lebenden US-Militärangehörigen. Aktuell werden sieben Fälle als aktiv geführt – vier in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, zwei im Oberen Glantal sowie einer in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.