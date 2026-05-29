Michael Schymura hat sich für am Samstag einiges vorgenommen: Der 39-jährige Kuseler läuft 120 Kilometer – in Runden um den Stadtweiher in Baumholder.

Wenn Michael Schymura am Samstagmorgen um 7 Uhr am Stadtweiher in Baumholder startet, liegt eine gewaltige Herausforderung vor ihm: Der 39-jährige Kuseler will rund 120 Kilometer laufen – und das ausschließlich auf der etwas mehr als 700 Meter langen Runde um den Weiher. Zwischen 15 und 19 Stunden wird der Extremsportler unterwegs sein.

Der außergewöhnliche Trainingslauf dient Michael Schymura als Vorbereitung auf den Berliner Mauerweglauf. Dort geht er über die klassische Ultradistanz von 100 Meilen (rund 161 Kilometer) an den Start. Der Lauf findet am 15. und 16. August in Berlin statt. Gerade die erwartete Hitze am Samstag dürfte den Personaltrainer vor Herausforderungen stellen. Um durchzuhalten, muss Schymura permanent Flüssigkeit zu sich nehmen und die verbrannten 12.000 bis 14.000 Kalorien mit Datteln, Bananen und Powerriegeln ausgleichen.

Begleiter laufen abwechselnd mit

Unterstützung erhält er dabei aus der Lauf-Community. Zahlreiche Begleiter werden sich während des Tages abwechseln und einzelne Runden mitlaufen. Nach Angaben des Kuselers haben bislang rund 60 Freunde und Bekannte zugesagt. Auch viele Mitglieder des LSC Athlon Kusel, bei dem Schymura selbst aktiv ist, wollen dabei sein. Weitere Lauffreunde sind eingeladen, spontan mitzumachen.

„Ich mache sehr intensiv Sport, seit ich 18 Jahre alt bin“, sagt Schymura. Der Ultraläufer hat bereits mehrere Langstreckenrennen absolviert, darunter Läufe in Stuttgart und Frankfurt sowie zwei Marathons in St. Wendel. Mit seinem sportlichen Einsatz verfolgt Schymura jedoch nicht nur persönliche Ziele. Für den Berliner Mauerweglauf hat er eine Kilometerpatenschaft ins Leben gerufen. Pro gelaufenem Kilometer werden 25 Euro gesammelt, die vollständig der Lebenshilfe Kusel zugutekommen sollen. Besonders motiviert ihn dabei seine eigene Geschichte. Nach mehreren Knieoperationen habe ihm ein Arzt einst gesagt, dass er nie wieder richtig Sport treiben könne. „Genau das hat mich noch mehr motiviert, weiterzumachen und meine Grenzen neu auszuloten“, betont Schymura.