Ein Feuer in Kreimbach-Kaulbach am Samstagmittag. Ein Zeuge will drei Meter hohe Flammen in der Schulstraße bemerkt haben und informierte darüber die Polizei. Wie die Polizei berichtet, machte sich eine Streife auf den Weg und entdeckte auf einem Firmengelände eine Glutstelle, in der sich auch Altreifen befanden. Der Mann, den die Beamten dort antrafen, habe angegeben, nur Grünschnitt verbrennen zu wollen. Von den Reifen habe er nichts gewusst. Der Vorfall werde an die zuständigen Behörden weitergeleitet, so die Polizei.