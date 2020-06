Die Polizei sucht einmal mehr Zeugen für eine Unfallflucht. Wie die Ordnungshüter berichten, passierte der Vorfall im Bereich der Höhenstraße zwischen 19.10 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstagmorgen. Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer soll beim Vorbeifahren einen geparkten Opel Corsa am linken Außenspiegel beschädigt und dabei einen Schaden im dreistelligen Bereich verursacht haben. Anschließend habe sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.