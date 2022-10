In der St. Wendeler Straße wurde am Donnerstagmittag zwischen 13 und 14 Uhr ein am Straßenrand geparkter Opel Astra beschädigt. Als der 33-jährige Eigentümer zu seinem Auto zurückkehrte, musste er eine Beschädigung an seinem Seitenspiegel feststellen. Die Polizei bittet um Hinweise.